- ”Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam modul in care putem contribui la reducerea dependentei Republicii Moldova de Rusia din punct de vedere economic, financiar si din perspectiva nevoilor energetice si sa intarim rezistenta tarii”, a declarat Annalena Baerbock. Anterior,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA. Un conflict militar prelungit va avea probabil "efecte mult mai daunatoare" asupra economiei continentului…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina duce prețurile la combustibili la cote record. In cinci zile, in Germania, prețul benzinei a crescut cu aproape 14 cenți pe litru, iar motorina chiar cu aproape 23 de cenți. In unele stații, prețurile au sarit de 2 euro/litru și nu exista semne de relaxare. Fii…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…