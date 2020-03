Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgența, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate inființarii…

- Preturile la energie electrica si termica, gaze și carburanti nu pot fi majorate, in perioada starii de urgenta. Ce prevederi noi aduce Ordonanța Militara 4 Preturile la energie electrica si termica, gaze, apa, salubritate si carburanti nu mai pot fi majorate pe perioada starii de urgenta, incepand…

- In timp ce Guvernul Orban da Ordonanțe de Urgența, in plina epidemie de COVID-19, prin care aproba infințarea de puncte de trecere a frontierei de stat, administrate privat, Crucea Rosie Romana cumpara un milion de masti sanitare pe care le-a distribuit de urgența catre mai multe institutii, valoarea…

- Crucea Rosie Romana a cumparat un milion de masti sanitare pe care le-a distribuit mai multor institutii, valoarea achizitiei depasind 790.000 de euro. "Crucea Rosie Romana anunta achizitia a 1 milion de masti sanitare. Acestea au ajuns in depozitul central al Crucii Rosii Romane si au fost distribuite…

- Crucea Rosie Romana a cumparat un milion de masti sanitare pe care le-a distribuit mai multor institutii, valoarea achizitiei depasind 790.000 de euro. "Crucea Rosie Romana anunta achizitia a 1 milion de masti sanitare. Acestea au ajuns in depozitul central al Crucii Rosii Romane si au fost distribuite…

- S a stabilit ce amenzi vor fi date pentru incalcarile prevederilor ordonantei militare.Le gasiti in tabelul de mai jos si in sectiunea "Documenteldquo; .Cei care vor aplica aceste sanctiuni sunt reprezentantii Politiei Romane, Politiei Locale si Jandarmeriei. Amintim ca, avand in vedere dispozitiile…

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anunțat intr-un comunicat ca in anul 2019 au avut loc nu mai puțin de 6.800 de incendii de locuințe, in care au murit aproape 1.000 de persoane.Asta inseamna ca, in medie, au avut loc in 2019 nu mai puțin de 19 incendii de locuințe pe zi!Conform…