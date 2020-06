Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat la Romania TV, duminica, 21 iunie, ca pensiile vor fi majorate astfel incat sa poata fi platite, aratand ca o crestere cu 40% a acestora nu poate fi sustinuta financiar, scrie Agerpres.Procentul cu care vor creste pensiile nu poate fi deocamdata anuntat public, iar…

- "Procentul cu care vor creste pensiile nu poate fi, deocamdata, anuntat public. E ca intr-o companie, daca scad veniturile, nu poti sa maresti salariile", a declarat, duminica seara, la Romania TV, Ludovic Orban. El a adaugat ca incasarile la bugetul de stat au scazut si ca este posibil ca in acest…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la Romania Tv, ca Guvernul nu va putea crește pensiile cu 40%, avand in vedere ca situația economica este una nefavorabila.„Majorarea cu 40% ar fi fost foarte greu de facut, chiar in conditiile in care eram intr-o situatie economica favorabila.…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca o crestere cu 40% a punctului de pensie, asa cum prevede Legea pensiilor adoptata de PSD, "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica" si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza sustenabilitatii economice". "Urmarim sa crestem…

- Orban: Pensiile vor crește, dar in mod realist. Majorarea cu 40% ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice",…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, ca le transmite pensionarilor sa aiba incredere ca guvernul va crește pensiile, dar in privința cuantumului a explicat ca va ține seama de ceea ce va permite economia in mod real.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Digi 24, ca pensiile vor creste, insa nu poate spune cu ce procent, pana cand Guvernul nu are situatia econimica, la sase luni de zile. Ludovic Orban a aratat ca majorarea de 40% a pensiilor de la 1 septembrie, introdusa prin lege, a fost "o nuca fierbinte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi 24, ca majorarea pensiilor va avea loc, dar procentul de 40% nu este unul realist. ”Pensionarii sa aiba încredere ca vom majora pensiile, dar vom vedea dupa mai multe analize cât putem suporta din Buget... Impactul pe 2021 ar fi…