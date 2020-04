Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus duminica seara, la Romania TV, ca Romania testeaza pentru diagnosticarea Covid-19 atat cat este necesar."Testam atat cat este necesar. Noi am plecat de la trei centre de testare. Am crescut gradual capacitatea de testare, astazi sunt acreditate 36 de centre in care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Romania TV, ca potrivit estimarilor epidemiologilor, se estimeaza ca varful epidemiei COVID-19 se va atinge intre 20 aprilie si 1 mai. "Estimarile sunt ca varful epidemiei va fi in perioada de dupa Paste, in jur de 1 mai, 20 aprilie si 1 mai. Sunt factori…

- Ludovic Orban a spus, la Digi24, ca teoria cu testarea masiva este "falsa, mincinoasa", fiind luati in considerare alti parametri."Este o teorie falsa, mincinoasa. Pentru ca sunt alti parametri dupa care se evalueaza numarul de persoane diagnosticate. In ceea ce priveste capacitatea de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, incepand de saptamana viitoare, vor fi introduse in procesul de productie masti de protectie de tip FFP 2 si, de asemenea, ca exista mai multe companii romanesti care doresc sa fie implicate in productia de echipamente sau substante in contextul crizei…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca 2.000 de kituri care permit testarea a 200.000 de persoane au ajuns la Bucuresti si a subliniat ca este absolut necesar ca intreaga activitate de distribuire sa o faca Ministerul Sanatatii."Am fost personal sa verific si sa pipai cele 2.000 de kituri de testare,…

- "Am vorbit cu prima companie mare privata. Acum produce 1.000 de bucati de combinezoane zilnic. De saptamana viitorare, dupa instalarea pprimei linii automate de productie de masti, va produce 150.000 de masti de protectie pe zi pe zi. Vorbim de masti acreditate, pentru ca sunt multe firme private care…

- Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa"."Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as…

- Spitalul Județean de Urgența Valcea a fost inclus pe lista unitaților nou acreditate care vor putea pregati medicii rezidenți. De asemenea, anul acesta, numarul de locuri la rezidențiat a fost suplimentat cu 2.448 din care, 936 pentru medicina, 1052 pentru medicina dentara și 460 pentru farmacie. Peste…