În ce condiții pot șoferii români să refuze testarea cu aparatul drugtest Șoferii romani pot refuza testarea cu aparatul DrugTest folosit de polițiștii de la rutiera, dar cu o singura condiție: sa ceara explicit agentului prelevarea de probe biologice (urina) in cadrul unei unitați medicale. Refuzul pur și simplu atrage automat dosar penal, fapta ce se pedepsește cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Șoferii care circula pe strazile din Romania au dreptul legal sa refuze testarea cu aparatele folosite de polițiștii de la rutiera, pentru depistarea persoanelor care s-au urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Refuzul trebuie insoțit obligatoriu de solicitarea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

