- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca la nivelul Parlamentului European ar trebui ca toti reprezentantii Romaniei, indiferent din ce partid fac parte, sa aiba un dialog foarte strans si sa isi coordoneze pozitiile pentru a sustine interesele…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban a avut in prima zi a vizitei sale la Bruxelles intalniri cu mai multi lideri europeni, printre care presedintele Consiliului European, Charles Michel, si negociatorul-sef al Uniunii pentru retragerea Regatului Unit din UE,…

- Parlamentarii PSD Prahova – amendament pentru reabilitarea drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Brașov, un obiectiv important de infrastructura rutiera care va crea o alternativa la traficul infernal de pe DN1 sau DN1A. „Guvernul Orban-Iohannis a taiat fondurile pentru obiective importante, unele…

- Guvernul va analiza, in ședința de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și modificarile la OUG 114, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca prin proiectul bugetului de stat pe 2020, cu care se va merge pentru asumarea raspunderii in Parlament, va fi taiata cu 30% subventia pe care partidele o iau de la stat. "Avem cateva propuneri, pentru ca este necesara restrangerea anumitor cheltuieli nenecesare.…

- Premierul L. Orban va discuta cu partidele partenere angajarea raspunderii Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres Guvernul si-ar putea angaja raspunderea în parlament, saptamâna viitoare, asupra Legii bugetului de stat si a Legii asigurarilor sociale pe…

- Guvernul se reuneste intr-o noua sedinta, vineri seara, in cadrul careia ar urma sa fie discutat intr-o prima lectura proiectul legii bugetului de stat pe anul 2020. Sedinta de Guvern este anuntata sa inceapa la ora 18.00. Premierul Ludovic Orban declara, joi, ca pana luni va decide…

- Sedinta de Guvern este anuntata sa inceapa la ora 18.00. Premierul Ludovic Orban declara, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament…