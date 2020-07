Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca toate cercetarile sociologice facute pana in prezent au aratat ca senatorul Vergil Chitac are prima sansa sa castige Primaria municipiului Constanta si ca nu poate alege pe cineva cu 12-14% cand candidatul liberal are un scor de 30-35%, anunța…

- Constanța este unul dintre orașele mari unde PNL și USR nu s-au înțeles sa aiba un candidat comun la locale, liberalii mergând cu senatorul Vergil Chițac, iar USR, cu deputatul Stelian Ion. Explicația lui Ludovic Orban este ca toate cercetarile sociologice facute pâna acum ar arata…

- Prezent la vizita premierului, senatorul Vergil Chitac, candidatul PNL la Primaria Constanta, a facut o serie de precizari legate de discutiile cu alte partide si negocierile pentru alegerile locale. Discutia cu alte partide de la bun inceput a fost urmatilde;toarea: negociem si desemnam candidatul…

- Referitor la Constanța, liderul liberalilor a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe Vergil Chițac pentru primarie. Declarația lui Orban vine la o zi dupa ce deputatul USR Stelian Ion, candidatul din partea USR PLUS pentru Primaria Constanța, a susținut o conferința…

- „La Constanța deja am luat o decizie: Vergil Chițac este un candidat puternic, care sta cel mai bine in sondaje”, a anunțat Ludovic Orban, luni seara, la Digi24, referitor la candidatul PNL pentu Primaria Constanța. Orban a declarat ferm ca nu vor merge in alianța cu USR PLUS și ca il vor susține pe…

- Stelian Ion (sursa foto/ Facebook) Deputatul Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanța, a facut, duminica, o serie de declarații referitoare la negocierile cu PNL pentru susținerea unui candidat comun impotriva social-democraților. Deputatul susține ca a avut mai multe discuții cu reprezentanții…

- Contraamiralul in rezerva Vergil Chițac a opinat ca „Romania este un pivot in zona flancului sud-estic al NATO, trebuie sa fie o țara in care sa domneasca legea și sa iși construiasca instituții puternice. Trebuie sa iși dezvolte armata pentru a modela mediul extern, sa devina o țara independenta enegetic…