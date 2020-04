Guvernul pregateste un mecanism prin care sa asigure masti de protectie pentru persoanele care nu au venituri, "se afla sub pragul saraciei", a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. "Este o masura necesara in spatii inchise. Pentru persoanele care nu au venituri o sa pregatim un mecanism de distributie, in care persoanele care nu au venituri, care se afla sub pragul saraciei, in baza anchetelor sociale care sunt efectuate de primariile din fiecare localitate, vom stabili un mecanism de punere la dispozitia cetatenilor fara venituri a acestor masti. In ceea ce priveste ceilalti cetateni, vor…