Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, insa documentul va fi inregistrat "in momentul in care vor fi sansele cele mai mari", a declarat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In momentul in care inregistram cea mai mare sansa sau in momentul in care Guvernul o comite atat de grav incat sa impuna imediat necesitatea depunerii unei motiuni de cenzura. Nu ca ceea ce face zi de zi nu ar fi foarte grav. Prin ceea ce face zi de zi, Guvernul genereaza efecte negative pentru oameni, dar vom cauta momentul in care vor fi sansele…