Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban acuza ca in administratia publica s-au descoperit "cheltuieli nenecesare, care au fost facute mai mult sa serveasca clientelei”, prin proiecte precum PNDL sau FDI, primul ministru catalogand drept "fantomatic” Fondul de Dezvoltare si Investitii. "Pe PNDL nu se dau proiecte in…

- Ce scoate Orban din OUG 114: taxarea in domeniul energiei, supraimpozitarea bancilor, prevederile “profund nocive” legate de Pilonul II. Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca, in cazul in care Parlamentul nu va vota eliminarea mai multor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va semna, in cursul zilei de miercuri, demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, informeaza agerpres.ro. Am solicitat decizia de demitere a domnului Ghizdeanu, pentru ca stiti bancul acela: il intreaba un…

- Edilii orasului Tismana si comunei Pestisani se tem ca noul guvern PNL i-ar putea lasa fara fondurile recent aprobate de guvernul Dancila. Sase localitați din Gorj au primit sume importante de bani pe Fondul de Dezvoltare și Investiții, inființat prin Ordonanța 114. Suma totala…

- Un lider social-democrat face un apel public catre politicienii din celelalte partide, carora le cere sa se opuna planurilor anunțate de Ludovic Orban, de a desființa Fondul de Dezvoltare și Investiții. Este vorba despre președintele PSD Timiș, Calin Dobra, care susține ca, doar la nivelul județului…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, susține intr-un comunicat de presa ca ”in aceste zile, țara este devalizata și aruncata in datorii inimaginabile” din cauza unui amendament prin care PSD majoreaza Fondul de Dezvoltare și Investiții cu 15 miliarde de lei peste alocarea inițiala de 10 miliarde. Mai…

- Unul dintre subiectele abordate in cadrul unei conferinte de presa la sediul partidului, de catre vicepresedintele PSD Dambovita, Alexandru Oprea care este si presedintele CJ Dambovita, a fost cel legat de primele 116 proiecte finantate prin Fondul de Dezvoltare si Investitii care au fost aprobate.…

- Guvernul a aprobat 116 proiecte in domeniul infrastructurii din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul ședinței de la Palatul Victoria. Și a confirmat vizita pe care o va face peste cateva zile in Statele Unite.