Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL fara precedent in Parlament. Doi deputați, la un pas de a se lua la bataie ”Ești un zero barat!” Dupa votul dat in plen pentru desființarea SIIJ, a avut loc un scandal pe holurile Camerei Deputaților. Deputatul AUR Dan Tanasa a fost la un pas de bataie cu deputații USR (Ionuț Moșteanu și Silviu…

- La scurt timp dupa ce a fost votat proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), in Parlament a avut loc un scandal intre doi deputati, care au fost la un pas de bataie. Conflictul a avut loc intre Dan Tanasa, deputat AUR, si Silviu Dehelean, deputat…

- Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a spus miercuri, in fața jurnaliștilor, ca nu este la curent cu scandalul care a avut loc pe holurile Parlamentului intre deputatul AUR Dan Tanasa și deputatul USR Silviu Dehelean, dar ca va aplica sancțiuni daca se impun. „Nu știu ce s-a intamplat.…

- Proiectul de lege cu privire la desfiintarea SIIJ, votat azi in Camera Deputaților. La Camera Deputatilor se asteapta miercuri votul asupra proiectului de lege initiat de Guvern cu privire la desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Documentul a primit raport favorabil din…

- Liderul PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni la Parlament ca PSD a blocat in comitetul liderilor introducerea pe ordinea de zi pentru dezbatere și vot a proiectului de lege privind desființarea SIIJ. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea musculara: Cand arata ca ai probleme cu tiroida„In…

- Senatul a votat luni desființarea Institutului Revoluției Romane, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptata cu 80 de voturi „pentru”, 54 „impotriva” și 0 abțineri. Din conducerea institutului mai faceau parte Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman. Desființarea institutului reprezinta…

- Pare ca liderul PNL, Ludovic Orban, nu ia in seama criticile pe care le primește din partea colegilor din partid. El a declarat ca și-a anunțat colegii ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat de președinte al PNL și imediat dupa ce va propune declanșarea procedurilor pentru convocarea Congresului,…

- Marius Bodea, senator USR, cere desfiintarea Societatii Romane de Televiziune si infiintarea unei “adevarate” televiziuni publice, el precizand ca schimbarea unei conduceri cu alta nu rezolva lucrurile. Senatorul USR Marius Bodea a transmis, printr-un comunicat de presa, ca “monstruozitatea de Revelion…