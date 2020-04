Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca toate institutiile publice trebuie sa opereze online, iar Trezoreria trebuie sa se adapteze, pentru ca "nu poate sa ramana in Epoca de Piatra"."Deja am dat o decizie, am emis o ordonanta de urgenta prin care am obligat toate institutiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Romania TV, ca Guvernul nu are in vedere sa-i trimita pe profesori in șomaj tehnic.„Nu a existat nicio discutie despre somaj tehnic pentru cadrele didactice. Profesorii trebuie sa tina orele online, prin toate mijloacele, sa isi faca treaba astfel…

- Firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului, cu doar cateva click-uri si cu semnatura electronica, anunta ministrul Finantelor, Florin Citu, care precizeaza ca informatizarea statului este vitala.Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta ca a facut un pas important…

- Comunicat de presa. PMP propune plata online a tuturor taxelor și impozitelor locale catre primarii și decontarea de stat a primei semnaturi electronice. ”Intr-o adresa inaintata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Mișcarea Populara cere noi masuri pentru digitalizarea serviciilor publice din Romania,…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernului, a insistat asupra importanței distanțarii sociale, in urma ședinței de Guvern de luni. Prin urmare, acesta a transmis ca una din principalele hotarari ale Guvernului a fost obligativitatea folosirii...

- In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, Zitec, lider pe piața de IT & digital marketing din Romania, anunța ca va oferi acces gratuit la doua module ale aplicației de registratura și managementul documentelor Regista. Astfel, instituțiile publice nedigitalizate pot solicita trei luni de…