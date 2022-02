Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, joi, referitor la decizia privind neconstituționalitatea ordonantei de urgenta prin care se instituia obligativitatea purtarii maștii de protectie in spatii deschise, ca nu au fost cercetate de catre Curtea Constitutionala imprejurarile complete, iar CCR s-a folosit…

- Premier pe vremea cand a fost adoptata OUG care prevedea purtarea maștii in spații publice, Ludovic Orban ataca decizia CCR care a stabilit ca OUG-ul a fost emis ilegal. Orban spune ca la mijloc e vorba de o chichița legislativa asupra careia CCR nu s-a documentat. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre decizia CCR privind neconstitutionalitatea Ordonantei care se refera la purtarea mastii de protectie, ca deciziile CCR se executa si ca prevederile legii respective sunt inca in vigoare. Seful Executivului a facut apel la populatie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca este neconstitutionala Ordonanta de urgenta a Guvernului care prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice, comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca.

- Obligativitatea purtarii mastii in exterior, neconstitutionala Foto: Grupul de Comunicare Strategica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Curtea Constitutionala a României a decis ca ordonanta de urgenta adoptata în noiembrie 2020 de guvernul condus atunci de Ludovic Orban prin…

- Curtea Constitutionala a constatat ca OUG care reglementeaza, printre altele, obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice deschise este neconstitutionala din motive care tin de procedura legislativa.

- In urma ședinței desfașurate marți, Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate a maștii de protecție, decizie care se va reflecta in noile relaxari. In urma acestei hotarari, Alexandru Rafila a declarat ca, odata cu publicarea deciziei CCR in Monitorul Oficial, aceasta va trebui…

- Curtea Constitutionala a constatat ca OUG care reglementeaza, printre altele, obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice deschise este neconstitutionala din motive care tin de procedura legislativa. Contactat de „Adevarul”, fostul judecator CCR Augustin Zegrean a explicat ca amenzile care au…