- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat astazi oficial candidatura la funcția de președinte al PNL, intrând astfel în competiție cu Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. „Am decis sa ma înscriu în…

- Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține ca anunțul candidaturii lui Florin Cițu la șefia gruparii politice dovedește ca partidul are resursa umana și ca se așteapta la o „competiție frumoasa”. „Avem in fața o competiție frumoasa, o ocazie de a prezenta obiectivele,…

- Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, care si-a anuntat intrarea in cursa pentru sefia partidului, a afirmat ca nu se pune problema ca cel care va pierde alegerile interne sa-si piarda si functia publica pe care o detine in prezent. ”Nu are nicio legatura, aici este o competitie pentru PNL”,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca trebuie sa ia foarte in serios o candidatura la presedintia Romaniei. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata…

