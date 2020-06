Premierul Ludovic Orban a declarat ca PSD nu are o motivatie pentru a depune o motiune de cenzura, in conditiile in care Guvernul si-a facut datoria, adaugand ca un astfel de demers nu va putea fi justificat in fata opiniei publice si reprezinta "un alt act aventurier, iresponsabil".



"Pe ce motiv sa depuna motiune de cenzura? Pentru ca Guvernul si-a facut datoria? Pentru ca noi stam de dimineata pana in noapte intr-o activitate epuizanta? Ca am incercat sa gasim raspunsul potrivit la toate situatiile cu care nu s-a confruntat nimeni pana-n momentul de fata? Care e motivatia sa depuna…