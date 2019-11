Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca deficitul bugetar pune presiune "foarte mare" asupra cursului de schimb si duce la erodarea leului in raport cu euro. "Intotdeauna cursul de schimb este un rezultat al unei situatii economice. Atat timp cat exista un deficit comercial de aproape 18 miliarde de euro, iar deficitul comercial a crescut an de an, in 2017, in 2018, in 2019 datorita unei politici de nestimulare a volumului de produse si servicii realizate intern si, in acelasi timp, de stimulare a unei cereri prin cresteri artificiale de venit, care nu au in spate o realitate…