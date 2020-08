Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Gorj, ca viitorul Complexului Energetic Oltenia este "cert", acesta urmand ca beneficieze de investitii "uriase" de peste 3,5 miliarde de euro. "Saptamana viitoare va fi transmis catre Comisia Europeana planul de restructurare a Complexului…

- Guvernul anunța investiții masive la Centrala de la Cernavoda! Cel care a facut anunțul a fost premieul Ludovic Orban, care a spus ca are in plan investitii in valoare 8-9 miliarde de euro la centrala nucleara, atat pentru retehnologizarea reactorului 1, cat și pentru construirea reactoarelor 3 si 4.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul actualului guvern referitor la centrala nuclearoelectrica de la Cernavoda este realizarea de investitii in valoare 8-9 miliarde de euro, privind retehnologizarea reactorului 1, dar si construirea reactoarelor 3 si 4, lucrari preconizate sa fie…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, avand in vedere ca Romania are garantia, in urma deciziei…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca isi propune ca in urmatorii cinci ani Romania sa depaseasca produsul intern brut pe cap de locuitor mediu din UE si anunta ca peste 40 de miliarde de euro vor fi investiti in infrastructura de transport rutiera si feroviara.

