Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu are de gand sa iasa din politica si ca ia in calcul doar varianta de a castiga alegerile interne, criticandu-l pe Florin Citu care s-a grabit sa-l „pensioneze” prin afirmația ca: „actualul lider liberal a ales un mod urat sa iasa din politica”. „Nu ii este rusine un pic?” – a comentat Orban in emisiune la B1TV. „E suficient sa va uitati, daca nu si-au sters postarile respective, numai pe conturile de Facebook ale multora dintre colegii care au fost impotriva mea, in care m-au atacat de parca erau din zona PSD. Cu toate astea, am pastrat un mesaj echilibrat.…