Stiri pe aceeasi tema

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Nu am avut niciun fel de informații legate de probleme aparute in spațiul public, nici in discuțiile personale, nici in demersurile legale derulate la investirea lui ca ministru. Nu poți numi in funcție de ministru pe oricine, sunt niște verificari care se fac, in cazul miniștrilor se fac obligatoriu.NU…

- Ludovic Orban a explicat cum a ajuns Florin Cițu, dintr-un ilustru necunoscut, senator și vicepreședinte in PNL, la numai o luna de la inscrierea in partid, in 2016. Orban a precizat ca actualul premier nu a fost preferatul sau pentru funcția de ministru de Finanțe și nici a președintelui Klaus Iohannis.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu Dan Vilceanu, propunerea lui Florin Cițu pentru Ministerul de Finanțe. Intre cele doua tabere se va da o batalie in cadrul Biroului Executiv al PNL, in cadrul caruia se va alege noul ministru de Finanțe. Sursele noastre susțin ca Ludovic…

- Romania educata. Din pacate, avem și altfel. Readucerea pe tapet a proiectului președintelui Iohannis a fost considerata surprinzatoare de unii. Puțini s-au mai așteptat la invierea programului, mai ales, dupa ani și ani de taraganare. Și chiar daca programul Romania Educata se adreseaza, in special,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referitor la competitia interna pentru sefia partidului, ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Ludovic Orban a adaugat ca, dupa 25 septembrie,…

- Astazi, 3 iulie, organizația PNL Neamț se intrunește, de la ora 10:30, in conferința județeana pentru a-și alege noului președinte. Sunt invitați peste 500 de membri, iar pentru a se respecta distanțarea sociala, s-a ales Sala Polivalenta ca locație. Votul va fi secret și se va desfașura pe baza buletinelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbata despre „felul sau de a face campanie”, spunând ca întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl sustin pe Florin Cîtu…