PSD ii solicita premierului Ludovic Orban sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament pentru a explica legaturile dintre Guvern si cazul de coruptie de la Unifarm, a declarat, duminica, senatorul social-democrat Radu Oprea. "Premierul nu are dreptul sa taca, acuzatiile sunt mult prea grave si-l vizeaza direct si personal. Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari pe care il vedem ca le evita si la toate intalnirile cu presa nu a raspuns la faptul ca exista o legatura directa intre dumnealui si administratorul firmei implicate in scandalul de coruptie (...). Cred ca trebuie sa vina si sa raspunda…