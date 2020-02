Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca PNL pregatește o surpriza la anunțatul boicot al PSD din ziua votul de investire pentru al doilea sau guvern. PSD a anunțat ca nu va asigura cvorumul in ședința plenului reunit al Parlamentului, luni, la votul de investitura.”Avem pregatita o soluție…

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…

- Audierile ministrilor Cabinetului Orban ll in Parlament vor avea loc in 17, 18 si 19 februarie, iar votul in plenul Camerelor reunite este programat in 24 februarie, la ora 16:00, conform deciziei Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Decizia fusese luata inca e ieri in…

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Premierul demis Ludovic Orban reactioneaza la afirmatiile lui Victor Ponta, din Parlament, cu privire la frecventarea unor clinici de dezalcoolizare. Orban sustine ca Ponta minte."Asta arata nivelul de documentare a domnului Ponta și nivelul minciunii sale. Afirmația este o mojicie și o minciuna…

- Președintele USR, Dan Barna, a laudat inițiativa premierului Ludovic Orban care a anunțat dupa consultarile cu președintele Iohannis ca a hotarat organizarea de alegeri anticipate. Acesta a subliniat ca anticipatele sunt singura soluție acum pentru ca majoritatea in Parlament este formata de PSD. „Avem…

- Premierul liberal Ludovic Orban a anuntat astazi ca va fi amanat cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. „(…)Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura…

- ​Liderii USR-PLUS vor avea întâlniri periodice cu premierul Ludovic Orban, primele discuții având loc în aceasta dimineața, Dacian Cioloș și Dan Barna precizând ca Alianța va sprijini Guvernul pentru îndeplinirea unor obiective comune. Potrivit unui comunicat…