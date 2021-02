Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de sprijin pentru economie, sub forma unor programe de creditare cu garanții de stat, precum IMM Invest, Agro Invest, IMM Leasing sau IMM Factor, adoptate de Guvern in 2020, vor continua și in 2021,...

- Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA ("CE Oltenia") sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat…

- Un nou vaccin impotriva COVID-19 va intra pe piața. Vaccinul AstraZeneca așteapta aprobarea Comisiei Europene! Vineri, 29 ianuarie 2021, Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.…

- Academia de Științe Medicale susține vaccinarea anti COVID-19 Foto: gov.ro. Pandemia COVID-19 evolueaza deja de un an de zile si în prezent se intensifica prin aparitia unor variante mult mai contagioase ale virusului SARS CoV-2. Masurile aplicate pentru limitarea efectelor pandemiei…

- „Am preluat conducerea interimara a Guvernului pana la formarea noului Executiv. In perioada urmatoare vom continua sa focalizam atenția Guvernului pe gestionarea pandmeiei COVID-19: punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, vom continua masurile economice in sprijinirea celor afectați de criza,…

- Comisia Europeana a aprobat masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii si persoanele fizice din UE de TVA atunci cand achizitioneaza vaccinuri impotriva coronavirusului si kituri de testare pentru depistarea acestuia. In prezent, statele membre pot aplica cote…

- Romania are un grad redus de educatie financiara, iar la nivel microeconomic nivelul modest de educatie financiara are efecte negative pe termen lung in plan economic si social, care se pot accentua in conditiile instabilitatii economice generate de pandemia cu Covid-19, sustine Dan Armeanu, vicepresedintele…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…