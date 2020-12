Orban: Acum prioritară este constituirea Camerelor Parlamentului Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, inainte de inceperea unei noi runde de negocieri cu USR PLUS si UDMR, ca, in acest moment, este prioritara constituirea Camerelor Parlamentului, astfel incat sa se poata demara consultarile de la Cotroceni in vederea alcatuirii noului Guvern. "Acum prioritara este constituirea Camerelor, astfel incat sa se poata demara consultarile de la Cotroceni declansate de presedintele Romaniei", a afirmat Orban. Intrebat daca este posibil ca noul Guvern sa fie votat si sa depuna juramantul saptamana viitoare, el a spus: "Cred ca daca exista bunavointa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala a propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. El a subliniat, totodata, ca seful statului nu i-a propus acest…