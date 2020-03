Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul celei mai mari crize de sanatate publica din ultimele decenii, cu medicii plangandu-se ca nu au echipamente de protecție in spitale, statul roman iși pune toata increderea in expertiza unei bucatarese. Guvernul Romaniei, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate,…

- O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- ​O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- Firmele care au castigat un contract cu statul pentru furnizarea a 1,67 milioane de masti sanitare sustin ca sunt tinta unei campanii de presa prin care se pune in pericol contractul incheiat cu firma din Turcia.

- Guvernul Orban a incheiat un contract fara licitație pentru livrarea a aproape doua milioane de maști de protecție cu o firma obscura, avind sediul intr-o camera de pe str.Invațatorului, din satul Uzunu, comuna Calugareni, Giurgiu, contract in valoare totala de peste 56 de milioane de lei, adica peste…

- Guvernul Orban a incheiat un contract fara licitație pentru livrarea a aproape doua milioane de maști de protecție cu o firma obscura, avand sediul intr-o camera de pe str.Invațatorului, din satul Uzunu, comuna Calugareni, Giurgiu, contract in valoare totala de peste 56 de milioane de lei, adica peste…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca saptamana viitoare vor intra in tara "primele milioane de masti" medicale de protectie, urmare a demersurilor intreprinse de atasatii economici ai Romaniei in state precum Turcia, Germania si Austria."Ministerul Economiei si companiile…