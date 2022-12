Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii locali din sudul Ucrainei, Odesa, au anunțat ca Rusia a atacat cu drone instalațiile energetice din port, lasand fara energie electrica atat zona cu toata infrastructura necritica, cat și o mare parte din regiunea inconjuratoare.

- Orasul Odesa, din sudul Ucrainei, a ramas aproape in totalitate fara electricitate in urma unui atac rusesc cu o drona kamikaze care a avut loc in cursul noptii, au anuntat sambata autoritatile ucrainene, citate de AFP, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intrebat despre milioanele de persoane ramase fara electricitate dupa atacurile masive asupra Ucrainei din aceasta saptamana si tinand cont ca temperaturile sunt preconizate sa scada in continuare, Peskov a spus: ”Operatiunea militara speciala continua, iar continuarea ei nu depinde de conditiile climatice…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat joi ca i-a transmis un protest ambasadoarei britanice Deborah Bronnert, dupa ce a convocat-o in legatura cu acuzația Moscovei potrivit careia specialiștii britanici au fost implicați in atacul ucrainean cu drone asupra Flotei ruse de la Marea Neagra efectuat…

- Rusia acuza Ucraina ca ar lansa „drone cu țanțari” care ar infesta cu diverse virusuri militarii ruși. Acuzația survine dupa ce Rusia a afirmat ca Ucraina s-ar pregati sa foloseasca „bombe murdare”.

- Un consilier al presedintelui Zelenski anunta ca aproximativ 1,5 milioane de gospodarii din tara sunt fara electricitate, pe fondul noilor atacuri rusesti ce au vizat obiective criticie pentru infrastrucutra de electricitate a tarii. Printre orasele afectate se numara si orasul Odesa. Corespondentul…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina escaladeaza de la o zi la alta, in timp ce Vladimir Putin comanda din ce in ce mai multe atacuri cu drone asupra Kievului, dar și a altor orașe ucrainene. Volodimir Zelenski a trimis un mesaj dur in timpul nopții de luni spre marți, dupa ce țara sa a primit […] The…

- Explozia care a avariat serios parți ale podului rutier și feroviar dintre Crimeea anexata și Rusia continentala poate devansa cu cateva saptamani deciziile strategice ale Kremlinului in privința frontului din sudul Ucrainei inainte de instalarea iernii.