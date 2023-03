Stiri pe aceeasi tema

- Unic in țara și pastrat cu sfințenie de peste 150 de ani, Tudorița sau Paștele Cailor este un eveniment tradițional al comunitații de bulgari din cartierul Matei Voievod din Targoviște, ce are loc in fiecare an in prima sambata din Postul Paștelui, in calendarul creștin ortodox Sambata Sfantului Teodor.…

- Romania a demarat proiecte la inceputul crizei semiconductoarelor si isi propune sa devina un jucator important in UE in acest domeniu, a declarat vineri ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Pericolul unui cutremur de magnitudine mare in Romania pare tot mai aproape, din pacate, avand in vedere și recentele drame din Turcia și Siria. Dar, deși specialiștii nu pun astfel problema, este necesar sa fim informați, așa ca va spunem in cele ce urmeaza care este lista cu județele din Romania care…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, joi, un pas important pentru lansarea Sistemului National Informatic – SINA, ea aratand ca incepe distributia celor 5.000 de tablete cu ajutorul carora asistentii sociali vor introduce in sistem date despre copiii din Romania. ”Copiii, mai bine si mai usor…

- Primul sezon incepe in 10 februarie și aduce mult-așteptata expoziție retrospectiva a unui mare modernist roman – Ion Thedorescu-Sion, Impresionism spaniol, Prix Marcel Duchamp și Young Blood-ul din arta romaneasca Citește și: Concertul pentru pian al lui Rahmaninov, la Filarmonica Pitești Ioana Ciocan,…

- Este primul an in care Dan Negru nu va mai fi pe micul ecran de Revelion. Prezentatorul de la Kanal D a plecat impreuna cu familia sa in India, unde nu se sarbatorește Revelionul. Timp de 25 de ani, Dan Negru a fost nelipsit de pe micul ecran in noaptea de Revelion. In acest an, dupa ce și-a dat demisia…

- President Klaus Iohannis on Tuesday stated that the presence of the Portuguese troops from the Southeast Multinational Brigade located in Caracal, together with the soldiers from the Republic of North Macedonia and the other allies, will bring an important contribution to strengthening the defence…