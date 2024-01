Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește sa iși extinda oferta turistica la Marea Neagra cu o noua stațiune de lux. Dezvoltatorii imobiliari germani și israelieni și-au propus sa transforme sudul litoralului romanesc intr-o destinație care sa concureze celebrele stațiuni din Grecia. Unde se vor putea simți romanii ca…

- Actualmente, in Romania sunt circa 100 puncte gastronomice locale, unitati de alimentatie publica care ofera produse pe baza de retete traditionale si se afla in gospodarii taranesti, mici ferme, stane. Sotii Valentin si Nela Dig au in gospodarie porci din rasa Mangalita, prepelite, gaini de carne si…

- Romania este o țara foarte frumoasa cu tradiții unice in lume. De-a lungul timpului, obiceiurile noastre au devenit celebre, iar oameni din diverse țari vin pentru a asista la tradițiile noastre. Orașul mic din Romania vizitat de turiști pentru tradițiile unice Poate ca nu multa lume a auzit de orașul…

- An de an, copiii il așteapta cu mare nerabdare pe Moș Craciun! Seara de 24 decembrie este pentru toți micuții un prilej de bucurie și emoție. Ei isi spala si isi lustruiesc cizmele, asteptandu-l pe Mos Craciun sa le aduca daruri. Nu a fost cazul și pentru copiii din Vaslui, care au ramas dezamagiți…

- In ultimii ani, tot mai mulți romani care au migrat au preferat sa se stabileasca in București. Cu toate acestea, exista un oraș preferat de romani care se situeaza pe locul doi. Nu este vorba despre Cluj Napoca sau Timișoara, ci despre Iași. Orasul din Romania in care romanii prefera sa se mute Datele…

- Intr-un oraș din Romania, autoritațile au decis sa propuna ca taxa pentru oficierea casatoriei sa fie mai mare in zilele nelucratoare. Așadar, incepand cu anul urmator, mirii care vor dori sa se casatoreasca in zilele in care nu se lucreaza, sau doresc ca ofițerul de stare civișa sa se deplaseze intr-o…

- Tinerii romani crescuți in Italia, Franța și Spania se intorc in Romania! Ce ii atrage cel mai mult la țara noastra Tinerii romani crescuți in Italia, Franța și Spania se intorc in Romania! Ce ii atrage cel mai mult la țara noastra Fabiola Girneața, secretar general al Ligii Studenților Romani din Strainatate,…

- Mogoșa este o zona turistica situata in Munții Gutai, in apropierea orașului Baia Sprie, județ Maramureș, frecventata de turiști tot timpul anului, atat vara, pentru drumeții și inot, cat și iarna, pentru partia de schi. Toamna, padurile din jurul stațiunii Mogoșa se transforma in adevarate opere de…