Orașul Dallas, confruntat cu un atac de tip ransomware/Site-ul poliției, afectat Autoritațile din Dallas, al treilea oraș ca marime a populației din statul american Texas, au de-a face cu o situație neprevazuta, pentru care se cauta rezolvare. Orașul Dallas se confrunta cu un atac de tip ransomware, potrivit siteului CNN. Situația a facut ca site-ul Departamentului de Poliție sa ajunga offline. Pana acum atacul pare sa […] The post Orașul Dallas, confruntat cu un atac de tip ransomware/Site-ul poliției, afectat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

