Orange își închide gradual rețeaua 3G, începând din iunie 2024. Abonații trebuie să-și cumpere terminale 4G/5G Orange, liderul pieței de comunicații mobile, a anunțat luni ca va inchide gradual rețeaua 3G, incepand cu iunie 2024, și se va concentra pe transferul clienților spre rețelele 4G și 5G care sunt mai rapide și mai eficiente. Clienții care folosesc un dispozitiv 2G/3G vor putea folosi in continuare serviciile de voce și SMS prin rețeaua 2G, insa pentru a putea folosi serviciul de internet aceștia vor trebui sa inlocuiasca dispozitivul cu unul compatibil 4G sau 5G. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orange Romania anunța planuri pentru inchiderea treptata a rețelei 3G incepand cu luna iunie 2024. Aceasta decizie ii va permite companiei sa-și concentreze eforturile asupra dezvoltarii rețelelor 4G/5G și a altor tehnologii emergente. Scopul principal al Orange este sa ofere tuturor clienților sai…

- Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin…

- Organizarea rafturilor in retail nu este doar o chestiune de estetica; este o componenta cheie a strategiei de vanzare. Modul in care un magazin iși aranjeaza produsele poate avea un impact profund asupra comportamentului de cumparaturi al clienților. In esența, rafturile unui magazin funcționeaza ca…

- RAJA SA aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, casieriile RAJA si compartimentele care desfasoara activitati de lucru cu publicul vor fi inchise.Abonatii pot folosi solutiile alternative pentru efectuarea platilor, precum contul de client RAJA accesibil…

- In urma cu patru ani gigantul financiar Raiffeisen Bank prelua activele de la una din bancile din Romania, care se ocupa cu creditele pentru locuințe. Ca urmare a noilor viziuni, vorbim astazi de banca din Romania care se inchide, iar acționariatul explica cum sunt afectati clientii si ce trebuie sa…

- Reteaua de hipermarketuri Metro Cash & Carry Romania a trimis clienților persoane juridice SMS-uri in care ii informeaza de limitarea plaților cash incepand din luna noiembrie.„Odata cu publicarea in Monitorul Oficial, Legea nr.296/2023, incepand din 11 noiembrie 2023, operațiunile de incasari și…

- Lanțul romanesc de retail Profi anunța ca va integra in magazine o soluție de inteligența artificiala de la compania romaneasca Footprints AI, alaturi de soluții de cloud și AI de la Microsoft, pentru a targeta clienții cu publicitate de la branduri in funcție de obiceiurile de consum. Retailerul le…