”Core Antivirus, Esave, Field OS si Stage One sunt cele patru startup-uri tech care intra, in aceasta toamna, in acceleratorul Orange Fab, numarul total al colaborarilor ajungand astfel la 40”, anunta operatorul telecom. Dintre cele patru startup-uri admise in program, doua sunt companii care prezinta solutii si tehnologii in domeniul securitatii cibernetice, o tema actuala si de importanta strategica pentru Orange, in timp ce alte doua completeaza oferta de produse si servicii IT&C oferite clientilor de catre Orange Business Services. Toate startup-urile beneficiaza de mentorat pentru dezvoltarea…