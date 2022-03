Ora de vară 2022. Când dăm ceasurile cu o oră înainte Mai sunt cateva zile și, chiar daca temperaturile de iarna nu ne-au parasit, trecem la ora de vara. Se aproapie ziua in care vom da ceasurile cu o ora inainte. Deși statele europene pot renunța la schimbarea orei, discofort resimțit de multe persoane anual, deocamdata Parlamentul European nu a formulat o poziție comuna. S-a discutat in ultimii ani ca 2022 sa fie ultimul an cand romanii iși modifica ora peste an. Prin urmare, in lipsa unei poziții oficiale, nici Romania nu a ratificat propunerea. In lume sunt multe țari care nu folosesc oara de iarna din considerente medicale. Specialiștii spun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania schimbarea orei are loc de doua ori pe an. Romania va trece la ora de vara in acest an in noaptea de 26 spre 27 martie, adica in ultimul weekend al primei luni de primavara din acest an. Astfel, ceasurile se vor da inainte cu o ora, ora 03:00 devenind ora 04:00. Ziua de 27 martie va fi cea…

