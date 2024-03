România trece la ora de vară 2024 în acest weekend. Ceasurile se dau înainte cu o oră In ultimul weekend din luna martie, Romania trece la ora de vara 2024. Mai exact, in noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, ceasurile se dau inainte cu o ora, iar ora 3:00 devine ora 4:00. Revenirea la ora de iarna se va face pe 27 octombrie. Sistemul cu ora de vara - ora de iarna a fost adoptat de țarile europene in secolul trecut, pentru a economisi energie, mai ales in perioada razboiului sau a crizelor de pe piața petrolului aparute in anii 1970. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

