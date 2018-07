Optsprezece bărbaţi arestaţi pentru că au violat o elevă de 11 ani Fata, care avea probleme de auz, ar fi fost sedata de catre acuzati, printre care se afla un angajat al unei firme de paza care asigura securitatea cladirii si liftierul.



Barbatii, cu varste cuprinse intre 23 de ani si 66 de ani, au filmat violul, au santajat-o pe fata si au amenintat-o cu consecinte grave daca se adreseaza politiei, potrivit Agerpres.



Parintii victimei au formulat duminica o plangere la politie dupa ce fata care fusese violata i-a povestit surorii sale cosmarul prin care a trecut. ''I-am arestat pe toti cei 18 acuzati pentru aceasta infractiune odioasa. Ei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

