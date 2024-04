Stiri pe aceeasi tema

- Povestea micuței Danka, o fetița in varsta de doar 2 ani din Serbia, a avut un final dureros și șocant. Dupa zile de cautari disperate și speranțe, autoritațile au confirmat cel mai sumbru scenariu posibil și anume micuța a fost ucisa.

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- Sorin Anghel a fost ucis, in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, la un hotel de la Padina. Oamenii legii au reușit sa obțina o filmare cu momentul concret al crimei. Cum arata firul evenimentului, de fapt. Cum a fost omorat Sorin Anghel „In cursul noptii de 10 spre 11 februarie 2024, politistii din…

- Tribunalul Galati a dispus, miercuri, luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de cei doi inculpati.''La data de 13.02.2024, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a dispus punerea in miscare a actiunii impotriva inculpatilor V.A. si V.E.M., sub…

- Apar detalii cutremuratoare in cazul fetiței de 9 ani din Galați, ucisa in bataie de propria mama. Alexandra a fost batuta in mod repetat și arsa cu un aprinzator de aragaz cu flacara pe tot corpul

- Au aparut detalii cumplite in cazul fetiței de 4 ani, din Timiș, care a murit dupa ce a cazut din pat in toiul nopții. Fratele copilei spune ca femeia care avea grija de ei ii supunea la tratamente inumane.La mai bine de o luna de la tragedie, familia copilei care a decedat la domiciliul asistentei…

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul bizar al accidentului auto care ascundea o crima terifianta. Un barbat de 55 de ani și-ar fi ucis nevasta dupa care ar fi incercat sa se sinucida intrand cu mașina intr-un copac. Cadavrul femeii a fost descoperit de fiul acesteia