- De cateva zile, autoritațile din Serbia incearca sa gaseasca trupul neinsuflețit al fetiței de doi ani data disparuta pe 26 martie. Cei doi suspecți au fost duși de miercuri la groapa de gunoi unde ar fi aruncat cadavrul, dar barbații s-au contrazis in declarații in fața anchetatorilor, ceea ce le-a…

- Danka, o fetița de doi ani din Serbia, a fost data disparuta pe 26 martie. In tot acest timp, a fost cautata inclusiv in Romania, dupa ce s-a zvonit ca a fost vazuta alaturi de doua femei intr-o stație de tramvai din Viena. Parinții iși pot reveni cu greu din șoc. Vestea ca Danka a murit a venit la…

- Povestea micuței Danka, o fetița in varsta de doar 2 ani din Serbia, a avut un final dureros și șocant. Dupa zile de cautari disperate și speranțe, autoritațile au confirmat cel mai sumbru scenariu posibil și anume micuța a fost ucisa.

- Sfarșit tragic pentru fetița din Serbia, cautata in Romania! Danka a disparut de acasa și s-a spus ca ar fi fost rapita de doua romance. In urma cu puțin timp, s-a descoperit ca Danka a fost ucisa. Cele doua persoane care au comis crima au fost arestate!

- Descrierea micuței Danka o prezinta ca avand parul brun, ochii caprui și inalțimea aproximativa de 85 de centimetri The post DISPARIȚIE Presupusa rapire a unei fetițe de 2 ani din Serbia, urmele duc spre Romania și Viena first appeared on Informatia Zilei .

- Vicepremierul si ministrul sarb al apararii, Milos Vucevic, a apreciat vineri ca opiniile globale cu privire la interventia NATO din 1999 din Serbia incep sa se schimbe, informeaza Tanjug. Oficialul sarb a facut aceste remarci la o conferinta internationala organizata la Belgrad la 25 de ani de la lansarea…

- Iulia Navalnaia, care a promis sa continue lupta sotului ei, Aleksei Navalnii, mort intr-o inchisoare rusa, l-a acuzat sambata pe presedintele Vladimir Putin ca a luat ostatic corpul neinsufletit pentru a o forta pe mama opozantului sa accepte o inmormantare in secret, potrivit AFP. „Noua zile de cand…

- Aleksein Navalnii a transmis un mesaj poporului rus, pentru situația in care ar fi fost ucis ori ar fi murit in inchisoare, in cadrul documentarului „Navalny”, realizat in 2022 și care a caștigat in 2023 premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. In respectivul mesaj, Navalnii a spus ca rușii „nu…