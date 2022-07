Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește duminica, 17 iulie, de la ora 21.35 (in direct pe Prima Sport 2), pentru a doua oara in turneul din America de Sud, reprezentativa Uruguay. Pentru meciul care va avea loc la Montevideo, pe Estadio Charrua, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va evolua. In…

- Naționala de rugby a Romaniei a caștigat, cu scorul de 30-22 (17-3), primul meci test din „dubla” cu Uruguay, disputata la Montevideo. „Stejarii” si-au adjudecat totodata și Trofeul Banco Santander, pus in premiera in joc in intalnirile dintre cele doua echipe. Pentru Romania, puncte pe tabela au pus…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins ieri seara, la Montevideo, reprezentativa similara a Uruguay-ului, in prima intalnire test programata intre cele doua luna aceasta. „Stejarii” s-au impus cu 30-22 iar primele 23 de puncte ale victoriei au fost marcate de jucatori legitimati la SCM USAMVB Timisoara.…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat doua pozitii in clasamentul mondial, ajungand pe 19, in urma infrangerii suferite in amicalul de la Bucuresti, 13-45 cu Italia. Pe podium se afla Africa de Sud (campioana mondiala en titre), Noua Zeelanda si Franta, in timp ce vicecampioana mondiala, Anglia, a…

- Nationala de rubgy a Romaniei a cedat ieri seara in fata Italiei pe stadionul „Arcul de Triumf”, din Bucuresti. Oaspetii s-au impus cu 45-13 (19-6). Gabriel Rupanu, Vlad Neculau si Florin Vlaicu au fost din primul minut pe teren, in timp ce un alt rugbist, transferat recent pe Bega, Alexandru Bucur…

- Naționala U19 a pierdut și al doilea joc de la EURO 2022 cu același scor. 1-2 a fost ieri seara cu Franta, dupa ce acelasi scor a fost inregistrat si in prima partida din grupa, cu Italia. Pentru „tricolorii mici” timisoreanul Doru Andrei a fost din primul minut pe teren. Andrei, mijlocasul Politehnicii,…

- SCM USAMVB Timișoara are patru componenți selecționați intre „Stejari” pentru puternicele teste din luna iulie. Astfel, pe langa Gabriel Rupanu si Vlad Neculau, chemati si la inceputul anului, banatenii ii mai au in lotul Romaniei pentru duelurile cu Italia si Uruguay pe recordmenul la puncte – Florin…

- Echipa de rugby tocmai s-a intarit cu un jucator venit de la rivala din Maramureș și care e selectionat la echipa nationala. Alexandru Bucur a semnat cu SCM USAMVB Timisoara din postura de jucator liber, dupa ce a ajuns la finalul contractului cu CSM Stiinta Baia Mare. Bucur (28 ani) e un centru care…