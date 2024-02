Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Bucur devine al șaptelea rugbist de la SCM Timișoara convocat sub tricolor, pentru meciul de sambata, cu Belgia, dupa ce staff-ul a facut ieri modificari in lotul Romaniei. Ceilalți șase care au fost in lotul largit și pentru partida cu Polonia (victorie, in deplasare, cu 20-8) sunt Vlad Neculau,…

- Stafful echipei nationale de rugby a Romaniei a efectuat cinci schimbari in lot inaintea partidei cu Belgia, programata in 10 februarie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, in cadrul Rugby Europe Championship 2024, informeaza site-ul oficial al FRR. Dupa meciul cu Polonia de duminica, prima reprezentativa…

- Antrenorul echipei nationale de rugby a Romaniei, David Gerard, s-a aratat nemultumit de jocul stejarilor in meciul de debut din Grupa B a Rugby Europe Championship 2024, chiar daca a invins Polonia cu 20-8 (17-3).„Nu a fost un joc bun, dar am obtinut o victorie si asta e important. Fiecare inceput…

- SCM USV Timisoara are inca doi jucatori chemati la selectionata nationala. E vorba de Alexandru Bucur si Daniel Plai, care se alatura celorlalti sapte colegi de club care au fost deja selectionati in lotul „Stejarilor” pentru pregatirea jocurilor din Rugby Europe Championship. „Centrul Alexandru Bucur…

- Noul antrenor al echipei nationale de rugby a Romaniei, francezul David Gerard, a convocat 36 de jucatori pentru stagiul de pregatire de doua saptamani pe care stejarii il vor avea inaintea debutului in Rugby Europe Championship, cu Polonia, pe 4 februarie, a anuntat, joi, Federatia Romana de Rugby.Lotul…

- SCM USV Timisoara si-a stabilit in buna masura lotul pe care se va baza in anul 2024. Nu mai putin de 15 jucatori din lotul actual au semnat prelungirea contractelor cu „leii”. Marius Simionescu, Vlad Neculau, Stephen Shennan, Kemal Altinok, Digo Mosese, Feofaaki Holoia, Danuț Jipa, Khvicha Jgerenaia,…

- Au trecut ceva mai bine de 24 de ore de la tragerea la sorți a grupelor turneului final EURO 2024, din Germania, și discuțiile in contradictoriu continua in spațiul public. Picand intr-o grupa, cea numita simbolic „E”, cu Belgia, Slovacia și caștigatoarea finalei barajului play-off „B”, dintre semifinalistele…