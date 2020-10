Opt oraşe ale Franţei sunt în alertă maximă; autorităţile pregătesc încă 4.000 de paturi Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituia alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia EFE. Alerta maxima este declarata in Franta pe plan local atunci cand cel putin 30% din locurile de la ATI sunt ocupate, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 din ultima saptamana depaseste 250 de cazuri pozitive la 100.000 de locuitori in randul populatiei generale si 100 de cazuri la 100.000… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

