Alertă maximă în Japonia: O pisică a scăpat după ce a fost contaminată cu o substanță extrem de toxică (video) Orașul Fukuyama din Japonia este in alerta maxima din cauza unei pisici care a cazut intr-o cuva de crom hexavalent și a scapat. Substanța chimica este foarte periculoasa și poate provoca leziuni ale ochilor și pielii la oameni, precum și cancer pulmonar daca este inhalata. Autoritațile au intensificat patrulele in zona și cauta pisica prin toate mijloacele. Ce este cromul hexavalent Ce este cromul hexavalent Cromul hexavalent (crom(VI), Cr(VI), crom 6) este crom in orice compus chimic care conține elementul in starea de oxidare +6 (deci hexavalent). Forma hexavalenta apare rareori in mod natural. Cromul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

