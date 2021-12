Opt coafuri care te întineresc garantat Vreți sa pareți cu cel puțin cinci ani mai tanara? O tunsoare noua și o culoare proaspata poate face minuni. Expreții ne prezinta opt coafuri care ne intineresc instant. Acestea sunt cele mai la moda coafuri, recomandate de experții de la Wella Professional, care au efect instant de intinerire: Bob wavy Tunsorile in scari nu mai sunt la moda, dar un par scurt, blond te ajuta instant sa ieși in evidența. Opteaza pentru un look wavy și creeaza acel look perfect de plaja in orice moment al anului. Pixie tuns perfect Pentru toate femeile care s-au saturat sa-și usuce parul și sa-l coafeze non stop,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecTot felul de persoane va deranjeaza cu intrebari indiscrete, așa ca astazi puneți o bariera de care nu o sa mai treaca nimeni.TaurParteneriatele profesionale incep sa va aduca beneficii financiare. Atenție cum gestionați aceste caștiguri! GemeniExperiența voastra cu oamenii va ajuta sa ințelegeți…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi susține ca exista riscul ca banii europeni din pachetul destinat depașirii consecințelor generate de pandemia de COVID-19 sa nu ajunga la destinația. Kovesi spune ca riscul de frauda este unul mare, iar guvernele nu anunța cand se fac licitații publice.…

- Demararea procedurii de revocare a presedintelui Senatului, Anca Dragu (USR), va fi pe ordinea de zi a Biroului permanent, potrivit unor surse parlamentare. Biroul permanent (Bp) al Senatului se va reuni, marti, de la ora 10,30. Potrivit Regulamentului Senatului, presedintele acestei camere parlamentare…

- Nicolae Ciuca este numele noului premier agreat in urma negocierilor dintre PSD, PNL si UDMR. Varianta aleasa de cele trei formațiuni confirma informația publicata in urma cu cateva zile de Puterea.r o, cand a fost stabilit un acord de principiu pentru poziția de viitor șef al guvernului. Florin Citu…

- Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca in PNL exista in continuare intenția de a gasi o varianta de guvernare cu noii parteneri care l-ar putea impune pe Florin Cițu premier. Mai mult, in ședința de marți seara, liderul UDMR nu s-ar fi opus acestui scenariu, susținand ca e normal ca liberalii…

- Maltratarea animalelor in cadrul unor companii de circ a devenit intens discutata in intreaga lume, dar cu precadere in Franța, unde s-a adoptat deja o lege ce prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in companii de circ si in delfinarii, informeaza AFP. „Am ajuns la un acord nesperat…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, și-a anunțat plecarea de la echipa naționala dupa incheierea campaniei de calificare. Chiar daca echipa se califica la baraj, Radoi spune ca nu va mai fi pe banca pentru a disputa meciurile finale. “In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase…

- Celebrul rapper Eminem a deschis un mic restaurant to-go in Detroit. De marimea unei rulote, localul se numește „Mom’s spaghetti”, nume inspirat din versurile cunoscutei piese a artistului, „Lose yourself”. Doritorii au facut coada de la primele ore ale dimineții, ca sa guste produsele. Restaurantul…