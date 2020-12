Opt angajați dintr-un azil de bătrâni au primit o supradoză de vaccin anti-COVID. Patru dintre ei sunt la spital Opt angajați ai unei case de ingrijiri pentru batrani au primit o supradoza de vaccin anti-COVID, iar patru dintre aceștia sunt internați in spital, relateaza Reuters.Autoritațileregionale din Vorpommern-Ruegen au declarat ca angajații din orașul Stralsundau primit duminica de cinci ori doza recomandata de vaccin BioNTech-Pfizer. Patrudintre aceștia au fost internați in spital, pentru a fi ținuți sub observațiede medici, dupa ce au dezvoltat simptome asemanatoare gripei.„Regretprofund incidentul. Acest caz individual se datoreaza erorilor individuale.Sper ca toți cei afectați nu vor avea efecte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

