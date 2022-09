Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani, din Drobeta Turnu Severin, si-a pierdut viata, ieri dupa amiaza, dupa ce pe masina lui au cazut lemnele aflate intr-un camion care s-a rasturnat, informeaza Gazeta de Sud. Accidentul a avut loc in afara localitatii Gura Vaii, pe DN 6. La fata locului s-au deplasat politistii…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, in perioada 12 – 15 august , pentru stingerea a zece incendii, salvarea victimelor a patru accidente rutiere, asigurarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe scara unui bloc…

- Peste 370 de hectare de vegetatie uscata, lastaris si miriste au ars, in acest weekend, in 30 de incendii care au avut loc in 20 de localitati din judetul Mehedinti din cauza folosirii focului deschis in spatii deschise, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Drobeta"…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, in acest weekend, pentru stingerea a 33 de incendii. Pompierii au acționat și pentru localizarea și stingerea a 30 de incendii izbucnite la vegetatie uscata, pe raza a 20 comune:…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru stingerea a 11 incendii izbucnite la vegetație uscata și miriște. Pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea a 11 incendii, izbucnite pe raza…

- Social Oprirea ta 2 in 1: La MyAuchan din stațiile Petrom din județul Teleorman alimentezi, faci cumparaturi și iți vezi de drum august 3, 2022 11:57 Ai parte de reduceri de peste 40% la o selecție de produse pana pe 31 august Magazinele MyAuchan, supermarketul din drumul…

- In aceasta perioada de seceta si canicula, pompierii din judetul Mehedinti se confrunta adeseori cu incendiile de vegetatie uscata, insa misiunea lor este si de a salva vieti. In acest sfarsit de saptamana, pompierii de la Drobeta Turnu Severin si Vanju Mare au salvat viata a doua testoase.

- ADVERTORIAL. Ai parte de reduceri de peste 40% la o selecție de produse pana pe 31 iulie! Magazinele MyAuchan, supermarketul din drumul tau, au ajuns in stațiile Petrom din Caraș-Severin! Cele 7 stații din județul Caraș-Severin au fost complet modernizate, iar acum te poți bucura de o experiența și…