- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat luni ca la rocada guvernamentala cu siguranta vor exista modificari, inclusiv in ceea ce ii priveste pe actualii membri ai Cabinetului, conform Agerpres.roCu certitudine vor fi modificari, inclusiv la actualii membri ai Cabinetului si totodata trebuie…

- Surse PNL: Rotația premierilor s-ar putea amana pana in toamna. Reacția liderului PSD, Marcel Ciolacu Rotația premierilor s-ar putea amana pana in toamna, deși ar trebui sa se faca pana in 25 mai, susțin surse din cadrul PNL. Intrebat daca PSD ia in calcul aceasta varianta sau mai degraba ieșirea de…

- Liderul PSD exclude posibilitatea amanarii rotativei guvernamentale pana la toamna, precizand ca in acest context rotația nu va mai exista. Ciolacu susține ca protocolul stabilit in coaliție va fi respectat.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat ca in sedinta de luni a conducerii social-democratilor nu s-a discutat despre amanarea rotativei premierilor pana in toamna, in cazul in care situatia din Ucraina intra intr-o faza mai dura decat cea de pana acum. Fii la curent cu cele mai noi…

- Purtatorul de cuvant al PSD susține ca in cadrul ședinței social-democraților de astazi nu s-a discutat despre posibilitatea amanarii rotativei guvernamentale. Radu Oprea a afirmat ca PSD se concentreaza pe problemele reale ale cetațenilor.

- Purtatorul de cuvant al PSD susține ca Rareș Bogdan da vina pe ministerul Finanțelor pe tema netaxarii OMV, in loc sa iși intrebe colegul de partid, pe ministrul Virgil Popescu, motivul pentru care a eșuat negocierea regulamentului european.