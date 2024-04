Șeful Guvernului și al PSD-ului confirma, intr-un mesaj de ultima ora transmis marți, 23 aprilie, ca social-democrații intra cu Gabriela Firea drept candidat in cursa pentru Primaria Capitalei. E vorba despre șefa PSD București și fostul primar general al Capitalei. Președintele Partidului Social Democrat confirma, practic, ceea ce se aflase pe surse, dupa incheierea ședinței […] The post Ciolacu, mesaj de ultima ora! „Bucureștiul are nevoie de un om care știe administrație/De astazi, dansul in doi s-a terminat!” first appeared on Ziarul National .