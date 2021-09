Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…

- Premierul Florin Citu a declarat ca, daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si a presedintelui Senatului. "Ieri am sesizat CCR. Daca decizia CCR ne da noua dreptate, voi cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor si presedintelui…

- Daca decizia Curtii Constitutionale va da dreptate Guvernului, în cazul presupusului conflict instituțional cu Parlamentul pe tema moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR, atunci premierul Cîțu va cere demisia presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si a presedintelui Senatului,…

- Birourile permanente reunite au decis joi, 9 septembrie, ca votul pentru moțiunea de cenzura sa fie amanat pana ce Curtea Constituționala (CCR) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Presedintele Senatului Anca Dragu spune ca “tertipurile” au continuat astfel ca,…

- Moțiunea de cenzura va fi citita in ședința plenului reunit de joi, de la ora 16, dar votul va fi amanat pana ce Curtea Constituționala ( CCR ) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Este decizia birourilor permanente reunite de astazi, 9 septembrie. Președintele…

- Votul pentru moțiunea de cenzura va fi amanat pana ce Curtea Constituționala ( CCR ) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Este decizia birourilor permanente reunite de astazi, 9 septembrie.Președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban susține ca amanarea…

- Guvernul sesizeaza Curtea Constituționala a Romaniei in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR, in care acuza ca nu au fost respectate procedurile in privința semnaturilor și a inștiințarii in Executivului in ziua depunerii documentului in Parlament. „Premisa esențiala care face imposibila…

