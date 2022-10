OPPO lansează ceasul Watch SE, cu eSIM şi autonomie de 10 zile OPPO a lansat un nou ceas inteligent, de aceasta data un model apartinand de un segment de pret ceva mai accesibil. E vorba despre OPPO Watch SE, care vine cu suport pentru eSIM si 10 zile de autonomie. Deocamdata produsul a debutat doar in China, dar sigur va sosi si in Europa. In China se va vinde incepand cu data de 20 octombrie. Utilizatorii acestui ceas il vor putea folosi pentru apeluri si mesagerie si fara sa fie conectat la un telefon mobil. Smartwatch-ul se poate conecta si la o retea Wi-Fi. In ce priveste autonomia, OPPO Watch SE ofera 3 zile de autonomie in mod fulll smart, dar exista… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

