OPPO a lansat sistemul de operare ColorOS 13 axat pe Android 13

- In vreme ce toata lumea vorbeste despre Android 13 si actualizari ColorOS sau One UI 5.0, descoperim cu surprindere faptul ca telefonul Samsung Galaxy S8, vechi de 5 ani tocmai a primit un update software. Samsung lansa telefoanele S8 si S8+ in 2017, ele fiind foarte apreciate de public. Actualizarea…

- Google a lansat un site care ajuta copiii sa invețe sa citeasca. Cum funcționeaza Read Along Google a lansat site-ul Read Along, care ajuta copiii sa invețe sa citeasca, pana de curand fiind disponibila doar o aplicație pe Android. Pana acum exista o asemenea aplicație, dar Google a lansat și versiunea…

- OnePlus a lansat oficial cel mai nou smartphone al sau – OnePlus 10T 5G – precum si urmatoarea generatie a sistemului sau de operare – OxygenOS 13. Ambele produse au fost prezentate la Gotham Hall din New York City – marcand primul eveniment fizic al OnePlus din ultimii 2 ani.

- ASUS a lansat Zenfone 9 continuand designul compact al lui Zenfone 8 și renunțand la sistemul Flip Camera. Specificațiile il recomanda drept cel mai puternic „pitic” cu Android din 2022, fiind optimizat pentru utilizarea cu o singura mana. Camerele foto de pe spate au un gimbal care stabilizeaza capturile…

- Marii producatori de telefoane mobile se afla intr-o concurența acerba pentru a veni cu cele mai noi inovații și tehnologii pentru a atrage cați mai mulți clienți. Telefoanele mobile și-au depașit de mult condiția de a fi folosite doar pentru a suna pe cineva și a trimite mesaje scurte. ...

- Google Wallet va permite salvarea și utilizarea cardurilor de plata, dar și a biletelor digitale la evenimente, a carților de imbarcare, a cardurilor de loialitate și a cardurilor cadou. Aplicația Google Pay a fost astfel inlocuita de Portofelul Google. Utilizatorii trebuie doar sa faca un update pentru…

Google a lansat ultima versiune beta pentru Android 13 si spune ca versiunea finala este doar la cateva saptamani distanta.

- Intr-un interviu recent pentru Antena Stars, Dan Bursuc a vorbit despre cariera sa de producator muzical și reușitele sale cu artiștii pe care i-a lansat de-a lungul timpului. Totodata, celebrul ”tata al maneliștilor” și-a spus parerea despre succesul din prezent al acestui gen muzical.