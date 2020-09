Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus al lui Putin Aleksei Navalnii a fost otravit cu Noviciok, un agent neurotoxic, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului federal german, potrivit Deutsche Welle. Germania cere explicații din partea Rusiei. Substanța cu care fusese intoxicat Alexei Navalnii in Rusia a fost identificata…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata…

- Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit AFP si Reuters."Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava",…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, pusa la dispozitie de statul german, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Siberia, a precizat duminica Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA) pentru DPA, scrie agerpres.ro. "Statul a preluat…

- Politicianul rus Alexei Navalnîi, un critic vehement al Kremlinului, era supravegheat intens de poliția secreta, au declarat surse din domeniul securitații pentru un tabloid rusesc, preluat de Reuters. Înainte sa i se faca rau, în timpul unui zbor cu avionul, Navalnîi…