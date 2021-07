Daca pana in pandemie aveam mai mulți clienți interesați de creștere in cariera in aceeași companie sau macar in același domeniu, in ultimul an am observat o creștere semnificativa a celor care iși doresc o schimbare de cariera. Unii știu clar ce iși doresc și au nevoie de ghidare pentru a ajunge in jobul visurilor lor, alții știu doar ca nu le mai place ce fac acum și ca vor sa descopere ce i-ar face fericiți din punct de vedere profesional. Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializata pe coaching de tranziție sau schimbare de cariera și autoarea carții „Let the coach talk:…