Oportunități turistice ratate. Monumente industriale ale Timișoarei, ignorate, abandonate sau distruse (foto) Rutele cultural-turistice europene au devenit, de cateva decenii, oferte turistice din ce in ce mai cautate, care pun in valoare un patrimoniu local specific unui anumit domeniu, scoțand in evidența particularitațile unei regiuni și moștenirea istorica a acesteia pentru promovarea ei in țara și strainatate. De cațiva ani, astfel de trasee, cu o anume tematica, […] Articolul Oportunitați turistice ratate. Monumente industriale ale Timișoarei, ignorate, abandonate sau distruse (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

